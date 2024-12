Fundação AIS pede respeito pela liberdade de culto na Síria

A presidente executiva internacional da fundação pontifícia, Regina Lynch, pede à comunidade internacional e às novas autoridades da Síria para assegurarem os direitos fundamentais de todas as comunidades religiosas.

Em comunicado, Regina Lynch afirma que “a queda do regime de Assad e a tomada de Damasco pelos rebeldes marcam um momento histórico”, alertando, no entanto que “embora as minorias religiosas tenham sido amplamente respeitadas durante esta transição, a nossa experiência passada recorda-nos como as liberdades religiosas podem ser severamente restringidas em tempos de instabilidade na região”.

“Apelamos à comunidade internacional e às novas autoridades da Síria para que assegurem a proteção dos direitos fundamentais de todas as comunidades religiosas, garantindo a sua liberdade de culto, a sua educação e o seu direito a viver em paz”, diz.

No comunicado, Regina Lynch reafirma ainda o compromisso da Fundação AIS na reconstrução da Síria e na continuação da ajuda essencial, na educação e apoio espiritual para a comunidade cristã.

“Como fundação católica, continuamos empenhados em apoiar os esforços de ajuda e reconstrução na Síria”, garante.

Segundo a presidente internacional da fundação pontifícia, os projetos continuarão a centrar-se na prestação de ajuda essencial, educação e apoio espiritual à minoria cristã mais vulnerável, promovendo simultaneamente a reconciliação e a esperança.

“Exortamos todas as pessoas de boa vontade a juntarem-se em oração pelo povo da Síria e a reforçarem os esforços para garantir que esta transição conduza à justiça, à paz e à dignidade para todos”, completa Regina Lynch.