D. Rui Valério convoca os cristãos para a ordenação episcopal de D. Sérgio Dinis

O administrador apostólico do Ordinariato Castrense, D. Rui Valério, convoca os cristãos para, “fisicamente ou espiritualmente”, se associarem à ordenação episcopal de D. Sérgio Dinis, novo bispo da Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança.

D. Rui Valério começa por “agradecer a disponibilidade de D. Sérgio em aceitar esta missão, um verdadeiro desafio”, assinalando, depois que “o mundo é cada vez mais um palco onde aquilo que as Forças Armadas e Forças de Segurança tem para oferecer é necessário: paz e a segurança dos cidadãos, de todos eles. A paz, a bênção das bênçãos”.

“O seu ministério a sua missão a trilhar é esta paz integral que as Forças Armadas e Forças de Segurança de Portugal tanto prezam”, sublinha.

O administrador apostólico do Ordinariato Castrense realça ainda que a ordenação de D. Sérgio Dinis acontece em “ano do Jubileu sobre a Esperança”, referindo “que um pastor que conduz o rebanho do povo de Deus constitui um pastor daquelas estradas que nos levam para mananciais de vida, de vida nova, de vida de comunhão, de vida de tolerância”.

A ordenação episcopal de D. Sérgio Dinis, nomeado pelo Papa Francisco, no dia 22 de novembro, para bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança está marcada para o dia 26 de janeiro, às 15h30, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real.

O bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, vai presidir à ordenação e o patriarca de Lisboa e administrador apostólico do Ordinariato Castrense, D. Rui Valério, e o cardeal D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, serão os bispos coordenantes.

D. Sérgio Dinis nasceu há 54 anos, em Ermelo, concelho de Mondim de Basto, e foi ordenado sacerdote em 17 de julho de 1994.

Nas primeiras declarações à Renascença, após a nomeação, revelou que “a primeira reação foi de espanto e surpresa”, a que se seguiu “um sentimento de temor”, assinalando que ultrapassado esse primeiro momento olha agora o futuro com ânimo e esperança.

“Sinto-me em paz. Sei que o Senhor não me abandonará e, por isso, vejo o futuro com ânimo e com esperança. Depois deste choque inicial, espero em breve retomar o entusiasmo e a alegria por ser pastor desta Igreja de Jesus, que me propus servir desde o dia da minha ordenação sacerdotal e que continuarei a servir alegremente, como bispo”, declara.

O prelado referiu que ser bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança de Portugal, “é uma grande honra e, ao mesmo tempo, um grande orgulho”, pois “sabemos que as Forças Armadas e as Forças de Segurança são os pilares fundamentais da nossa nação. São um exemplo de coragem, de disciplina e dedicação ao serviço público”.

Já na primeira mensagem que dirigiu ao Ordinariato Castrense, D. Sérgio Dinis prometeu exercer o seu múnus apostólico na proximidade e atenção aos mais próximos e vulneráveis.

“Estarei convosco, quer dentro das fronteiras, quer nas missões internacionais. Juntos estaremos sempre na defesa da dignidade de cada pessoa humana e buscaremos sempre a proteção dos mais frágeis e dos que estão em perigo”, afirmou.