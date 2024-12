Bispos apelam à união e pedem "uma corrente ininterrupta de oração"

Os bispos moçambicanos insistem nos apelos à oração pela "paz e harmonia" no país.

Num comunicado a que a Renascença teve acesso, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) lembra que o "país atravessa momentos extremamente desafiadores, marcados por manifestações que geram instabilidades e sofrimento a todos".

"Esta situação exige de todos nós uma atitude de humildade, sinceridade, união, reflexão e busca sincera de soluções pacíficas e justas", refere o documento.

A nota da CEM lança "uma corrente ininterrupta de oração" a começar no próximo domingo, dia 15, e a terminar nas vésperas do Natal, no dia 23, segunda-feira.

O documento assinado pelo presidente da CEM, D. Inácio Saure, que é também arcebispo de Nampula, sugere que entre os dias 15 e o dia 23, "às 12 horas e por um período de 15 minutos, cada um interrompa as suas atividades e reze um Pai Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai".

"Quem preferir, pode fazer uma oração ou meditação pessoal, conforme a sua fé ou a sua tradição espiritual, suplicando o dom da paz", acrescenta a nota.

Os bispos esperam que "este esforço conjunto ajude a construir no país uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna".

"Confiemos que, pela intercessão da Rainha da Paz, dos santos e santas do Céu, dos nossos antepassados que serviram a Deus de coração sincero, e pela boa vontade de cada um, possamos encontrar caminhos de serenidade, diálogo e convivência pacífica na diferença", conclui a nota.