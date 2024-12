Papa pede estabilidade política e paz para a Síria

O Santo Padre disse, esta manhã, que está a seguir o que se passa na Síria, “neste momento delicado da sua história”. No final da habitual audiência geral das quartas-feiras, Francisco disse esperar que “se alcance uma solução política, que, sem outros conflitos nem divisões, promova responsavelmente a estabilidade e a unidade do pais”. O Papa acrescentou ainda que reza, por interceção da Virgem Maria, “para que o povo sírio possa viver em paz e segurança na sua amada terra e que as diversas religiões possam caminhar juntas na amizade e respeito recíproco para o bem daquela nação afligida por tantos anos de guerra”.

No final das saudações aos peregrinos, o Papa insistiu, uma vez mais, na urgência da paz para a Ucrânia, a Palestina, Israel e no Myanmar.

Não basta ter esperança, é preciso irradiá-la

Na catequese de hoje, o Papa encerrou o ciclo dedicado ao Espírito Santo. “Se a Igreja é um barco, o Espírito Santo é a vela que o empurra e o faz avançar no mar da história, hoje como no passado!”, afirmou.

Já de olhos postos no próximo Jubileu, Francisco recordou que esta virtude é uma certeza, porque assenta na fidelidade de Deus às suas promessas. “Não é uma virtude passiva, que simplesmente espera que as coisas aconteçam. É uma virtude supremamente

ativa que ajuda a fazê-las acontecer, porque é infundida por Deus e tem Deus como garante”. É por isso que “o cristão não pode contentar-se em ter esperança; deve também irradiar esperança, ser semeador de esperança”, concluiu.