Diocese do Porto. Comissão para o Diálogo Inter-religioso discute "caminhos para a paz"

A Comissão para o Diálogo Inter-religioso do Porto discute "os caminhos para a paz", num encontro marcado para domingo, dia 15, às 15h00, no anfiteatro da Ordem de São Francisco.

Criada por iniciativa do bispo do Porto, D. Manuel Linda, a Comissão já publicou uma Carta de Princípios, no início do ano. No documento, fala-se no “estabelecimento da paz mundial enquanto reduto do combate a todas as formas de extremismo”, na “valorização da família, enquanto núcleo fundamental das sociedades” e na adoção da “cultura do diálogo como caminho”.

Agora, o organismo dá mais um passo para sublinhar que "as comunidades estão empenhadas na paz, a partir da sua fé", como explicou à Renascença, o presidente do organismo, padre Jardim Moreira.

O responsável fala de uma “manifestação pública” em que “as comunidades provam que estão empenhadas na paz a partir da sua fé”.

“Queremos que cada confissão use da palavra e possa dizer segundo a perspetiva do Deus que professa o caminho que a fé lhe dá para a paz”, assinala.

Fazem parte da Comissão Diocesana do Porto para o Diálogo Inter-Religioso, a Comunidade Islâmica do Porto, a Comunidade Judaica do Porto, a Associação para a Consciência de Krishna, a Comunidade Baha-í Porto, a União Budista e a Comunidade Hindu do Porto.

O padre Jardim Moreira destaca a importância da reflexão, em particular para as comunidades judaica e muçulmana. “Ao fim de alguns anos, e depois de termos feito uma carta de princípios, vamos ter este momento para cada um expressar a sua visão. E, dadas as circunstâncias atuais do mundo e do envolvimento muito concreto das comunidades judaica e muçulmana em Gaza e no Líbano, parece-nos revelante o debate que agora propomos.”

Foi em outubro de 2020 que o bispo do Porto, D. Manuel Linda, criou uma Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-Religioso, devido ao número “sempre crescente de pessoas, seguidoras de outras religiões não católicas”, que se fixam na área da diocese.

Na ocasião, o bispo do Porto nomeou como membros da Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-Religioso o padre Agostinho Cesário Jardim Moreira (presidente), Maria de Lurdes Correia Fernandes, Sofia Salgado Pinto e José Manuel Tadim.