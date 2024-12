Bispo de Beja apela à partilha generosa em favor da Terra Santa

Na sua primeira mensagem de Advento à diocese, D. Fernando Paiva convida os cristãos a abraçarem “este tempo de graça com renovada disponibilidade”.

“Abramos o nosso coração ao Senhor que vem e deixemo-nos transformar pela alegria da Sua presença. Caminhemos juntos, como Igreja, na esperança, na luz e na paz que só Cristo pode trazer ao mundo”, pede.

O bispo de Beja recorda que este tempo de Advento “não é apenas uma preparação para celebrar as Festas do Natal; é, sobretudo, um programa espiritual que nos convida a viver profundamente na atitude de quem deseja acolher a vinda do Senhor”.

“Somos chamados a preparar o coração, a vigiar e a esperar, pois o Senhor vem continuamente ao nosso encontro”, esclarece.

O prelado assinala que este é também “um tempo de redescoberta: redescobrir no nosso coração o desejo de Deus, o anseio por aquele amor que dá sentido pleno à nossa existência”.

“É um tempo privilegiado para dialogar mais profundamente com o Coração de Jesus, permitindo que a Sua presença nos transforme, nos renove e nos encha de paz”, aponta.

O responsável pela Diocese de Beja desafia ainda os cristãos a prepararem-se, “como Peregrinos de Esperança, para iniciar as celebrações dos 2025 anos do nascimento de Jesus”, convidando e convocando para a abertura do Ano Jubilar que na diocese terá lugar no dia 29 dezembro, às 16h, com uma “grande celebração”, na Catedral de Beja.

Na mensagem, D. Fernando Paiva apela também à partilha generosa “em favor da Terra Santa, tão massacrada pela guerra e que tanto necessita da nossa ajuda”.

“Caminhemos na escola de Maria, Nossa Senhora, que é para nós o modelo perfeito de espera confiante e de acolhimento pleno da vontade de Deus. Que nos deixemos conduzir pela sua mão de Mãe, para que sejamos guiados pelo seu exemplo de fé, obediência e amor”, conclui D. Fernando Paiva.