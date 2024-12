“Ajudem-nos a ajudar quem precisa”, pede Cáritas de Lisboa

A Cáritas Diocesana de Lisboa está a promover a campanha solidária “Natal à Mesa”. A instituição espera conseguir aumentar o apoio que já dá habitualmente às instituições que estão no terreno, para que consigam garantir uma consoada digna a todos os que precisam.

“Neste período particular, em que as pessoas se reúnem à volta da mesa, queremos garantir que quem está em dificuldade vai conseguir ter uma ceia de Natal mais completa, que lhes permita reunir a família com mais conforto e de uma forma mais digna”, explica à Renascença Luis Macieira Fragoso, presidente da Cáritas diocesana de Lisboa.

A campanha pretende “sensibilizar a população em geral”, mas dirige-se em particular aos cristãos da diocese de Lisboa. “Como Cáritas diocesana o nosso objetivo é, sobretudo, dinamizar a ação sócio caritativa neste espaço do Patriarcado” que, lembra, “é uma área geográfica que vai desde Lisboa à Nazaré, a Norte”.

O objetivo não é angariar bens, mas sim ajuda financeira, que será depois entregue a quem já tem identificadas as famílias carenciadas. “O nosso modo de agir é sempre este, de apoiar quem está no terreno, que são normalmente as cáritas paroquiais e outros grupos que se organizam nas paróquias”.

“Nós, Cáritas, vivemos exclusivamente dos donativos que fazemos depois chegar àqueles que mais necessitam”, acrescenta aquele responsável, que deixa, por isso, o apelo: “peço a todas as pessoas de boa vontade, que colaborem connosco, que nos ajudem a ajudar quem mais precisa”.

“É difícil porque as receitas diminuíram e os custos aumentaram”, refere Luis Fragoso, lembrando que sucessivas crises - desde a vinda da Troika, passando pela pandemia até ao atual aumento do custo de vida – fizeram diminuir os donativos à instituição, mas espera que nesta quadra natalícia seja possível angariar mais apoios.

A Cáritas de Lisboa está a ajudar uma média de duas mil famílias em toda a diocese – são cerca de seis mil pessoas, de todas as idades, que recebem apoio alimentar, roupa e ajuda no pagamento de rendas de casa, despesas com energia e medicamentos. A solidão de muitos idosos que vivem sozinhos, sobretudo nas cidades maiores, e a chegada de cada vez mais migrantes, aumentaram os desafios que se colocam às respostas sociais que a instituição assegura, sempre com a ajuda de muitos voluntários.

A campanha “Natal à Mesa” vai manter-se até ao final de dezembro. Os donativos podem ser feitos por transferência bancária ou por MB Way. As condições podem ser consultadas na página da Cáritas Diocesana de Lisboa.