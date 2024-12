Rui Gouveia. Vigário-geral da diocese de Setúbal vai ser bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa

Rui Augusto Jardim Gouveia, de 49 anos, tem raízes na Madeira, embora tenha nascido na África do Sul a 17 de abril de 1975. Filho de emigrantes madeirenses originários de Porto Moniz e também da freguesia de São Jorge, no município de Santana, os seus dados biográficos indicam que na escola primária já estava na ilha, onde estudou na B+S Bispo D. Manuel Cabral, de Santana, e, depois, no Liceu Jaime Moniz.

“Tive a fase de querer ser cientista, outra de ser arquiteto, também ser informático, e depois médico. Hoje sou padre”, confidenciou no testemunho que escreveu, em outubro de 2022, pelos 40 anos da sua antiga escola básica.

Rui Gouveia é licenciado em Química Tecnológica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas sentiu-se chamado a ser sacerdote e ingressou no Seminário Maior de São Paulo de Almada, na Diocese de Setúbal. Completou o Mestrado Integrado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Frequentou, depois, a especialidade em Espiritualidade Bíblíca na Universidad Pontifícia Comillas, em Madrid, onde estudou também Teologia Catequética, mas na Universidad de San Damaso.

Padre há 16 anos - foi ordenado em 2008 -, Rui Gouveia era desde julho deste ano vigário-geral da diocese de Setúbal, pároco de Nossa Senhora da Anunciada - onde tinha ido substituir o atual bispo de Beja, D. Fernando Paiva -, e assistente diocesano da Pastoral Familiar. Antes disso já tinha sido reitor do Seminário de Almada, vigário paroquial no Montijo, capelão do Externato Frei Luís de Sousa e responsável pelos secretariados diocesanos de Catequese e das Vocações.

Em poucos meses, a diocese de Setúbal, liderada pelo cardeal D. Américo Aguiar, vê dois dos seus sacerdotes serem escolhidos para bispos. Depois de D. Fernando Paiva ter ido para Beja, a 7 de julho de 2024, esta terça-feira o Papa anunciou a nomeação de Rui Gouveia para bispo auxiliar de Lisboa, completando assim a equipa que apoia o Patriarca, D. Rui Valério, da qual já fazem parte D. Alexandre Palma e D. Nuno Isidro, que foram só foram nomeados este ano e tomaram posse em julho deste ano. A ordenação do novo bispo ainda não tem data marcada.