Papa saúda reabertura da Catedral de Notre-Dame

O Papa associou-se à cerimónia de reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris, gravemente atingida por um incêndio a 15 de abril de 2019, com uma mensagem lida durante a celebração desta tarde, na capital francesa.

“Hoje, a tristeza e o luto deram lugar à alegria, à celebração e ao louvor. Saúdo todos aqueles, especialmente os bombeiros, que trabalharam tão corajosamente para salvar este monumento histórico do naufrágio”, refere o texto, enviado ao arcebispo de Paris, D. Laurent Ulrich, e lido pelo representante diplomático da Santa Sé na França, D. Celestino Migliore.

A Missa inaugural, com a consagração do altar-mor, celebra-se no domingo.

A cerimónia desta tarde contou com a presença do presidente francês e vários chefes de Estado, responsáveis católicos, membros das forças armadas, mecenas, convidados conjuntamente pelo Estado e pela diocese, representantes de todas as paróquias de Paris e bombeiros, cuja presença foi saudada por um longo aplauso da assembleia.

A mensagem do Papa evocou o “terrível incêndio” que danificou gravemente o edifício, há cinco anos, que ameaçou “uma obra-prima da fé e da arquitetura cristãs”.

“Saúdo o empenho determinado das autoridades públicas e o grande elã de generosidade internacional que contribuiu para o restauro. Este elã é um sinal não só de um compromisso com a arte e a história, mas também – e isto é muito encorajador! – o sinal de que o valor simbólico e sagrado de um edifício como este continua a ser amplamente percecionado”, refere o texto.