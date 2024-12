Papa Francisco tem um novo Papamóvel (elétrico). Veja as imagens

O veículo, entregue esta quarta-feira, é baseado no Mercedes G850 e, como é tradicional, não tem tejadilho. Segundo a marca, foi adaptado para "utilizar completamente as vantagens dos quatro motores perto das rodas para o propósito especial de viagens lentas em aparições públicas".

Há um novo Papamóvel no Vaticano. A Mercedes-Benz entregou à Santa Sé um novo carro, agora elétrico, para transportar o Papa na Praça de São Pedro perante as multidões habitualmente presentes.

Devido à remoção do tejadilho, existe um tejadilho separado que pode ser colocado em caso de chuva ou outras condições meteorológicas das quais seja necessária proteção. A habitual porta traseira também foi removida, apenas do lado esquerdo, sendo soldada na carroçaria - a porta traseira direita abre, mas a partir do centro do Papamóvel.

O que continua igual é a pintura do Papamóvel: branco pérola.

O Papamóvel apenas existe oficialmente com esse nome desde a década de 1980, mas a Mercedes já fornece veículos para as deslocações do Papa desde 1930, quando o Santo Padre era Pio XI.

Para a entrega do veículo, a Mercedes levou ao Vaticano não só o presidente executivo da marca, Ola Källenius, e outros elementos da direção, como funcionários que trabalharam no desenvolvimento e construção do novo Papamóvel.