Santuário promove retiro de Advento para “acolher e gerar esperança”

A Escola do Santuário de Fátima promove a partir de amanhã e até domingo um retiro de Advento subordinado ao tema “Com Maria, acolher e gerar a esperança”.

Os trabalhos serão orientados pela irmã Sandra Bartolomeu, das Servas de Nossa Senhora de Fátima, que vai guiar os participantes numa reflexão “profunda sobre a virtude da esperança cristã, inspirada no exemplo de Maria”.

“Maria, a Senhora que em Nazaré acolheu em si o Verbo, que em Belém no-lo estendeu e que em Fátima nos oferece o seu Coração Imaculado como caminho para Deus, é quem melhor nos pode ensinar os passos para sermos acolhimento ao dom da esperança e sermos geradores de esperança no coração e na vida de outros”, lê-se na sinopse do encontro.

O retiro – segundo a organização – servirá de “momento de preparação para o Jubileu do Ano Santo 2025, vivido também sob a perspetiva da esperança”.

O programa de três dias começa na noite de sexta-feira e termina na tarde de domingo. Contempla momentos de partilha, reflexão e momentos de oração, nomeadamente a recitação do Rosário, na noite de sábado, com Procissão das Velas, na Capelinha das Aparições, a oração de Vésperas e a missa dominical.

O fim de semana termina com um momento de partilha, no domingo, antes do almoço.