Santuário promove nova edição do seminário “DesCodificar Fátima”

O Santuário de Fátima promove, no próximo mês de janeiro, mais um seminário “desCodificar Fátima”. A proposta formativa realiza-se pelo quarto ano consecutivo e pretende dar resposta às muitas interrogações que Fátima suscita junto dos peregrinos e investigadores.

As quatro sessões decorrem online, nos dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, das 21h15 às 22h15.

A primeira sessão vai dar destaque à Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Destaque também para uma apresentação sobre a criação e desenvolvimento Fátima a partir de um fenómeno religioso.

Na segunda seguinte, a primeira parte da sessão tratará da Carta Pastoral de aprovação das visões-aparições de Fátima, através da qual o então bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva reconheceu as aparições de 1917 e a segunda parte do encontro abordará os santos representados no topo da colunata do Santuário de Fátima.

As congregações e institutos religiosos inspirados em Fátima e Casa da irmã Lúcia: de casa a casa-museu, serão temas para o dia 22 de janeiro.

O último dia do seminário, no dia 29, vai centrar-se sobre os desafios da conservação das imagens das Virgens Peregrinas de Fátima e o cântico do “Ave de Fátima”, de Afonso Lopes Vieira.

A proposta destina-se a todos os interessados, particularmente a investigadores e estudantes das áreas das Ciências Humanas e Sociais; a professores do ensino básico e secundário, das áreas de História, História da Arte, Filosofia, Educação Moral e Religiosa Católica; e a formadores, catequistas e outros agentes pastorais.

A frequência no curso tem um custo de 20 euros e a inscrição é confirmada pela ordem de chegada.

De acordo com o Santuário, a última edição da iniciativa contou com mais de duas centenas de pessoas, que acompanharam as sessões a partir: de Portugal, de Itália, da Suíça, da Polónia, da República Checa, do Brasil, da Colômbia, do Panamá, dos Estados Unidos da América, de Porto Rico e do Japão.