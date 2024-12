Nova exposição na Biblioteca João Paulo II "Kakure Kirishitan - Cristãos Ocultos"

Para o presidente da Fundação Yumenosya, responsável pela exposição, Tatsuo Shirahama o objetivo é “promover a fé cristã oculta”. O responsável japonês acredita que ao ver a exibição é possível ver “como o coração destes cristãos era puro e a devoção deles honesta. Mesmo tendo sido alvos de perseguição eles suportavam tudo. As suas dores e dificuldades eram convertidas em esperança através das suas orações. É esse tipo de factos que eu quero mostrar através destas fotografias”.

A inauguração que decorreu na passada segunda-feira (dia 2 de dezembro) contou com a presença de várias personalidades católicas como o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, o Núncio Apostólico em Portugal, Dom Ivo Scapolo e o Arcebispo Emérito da arquidiocese de Nagasaki, Joseph Takami. O representante do Japão em Portugal, o embaixador Ota Makoto, também marcou presença.

O coordenador de Estudos Asiáticos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa considera que estas iniciativas são “excelentes ocasiões para nos lembrarmos que de vez em quando é importante regressar ao passado, para compreendermos melhor, não apenas aquilo que se passa hoje em dia, mas eventualmente evitar problemas maiores no futuro”.

A cerimónia terminou no Auditório Cardeal Medeiros com uma atuação da Tokyo Opera Association que encenou com 35 cantores a passagem da Embaixada Tensho pela Europa, que começou em Portugal há 440 anos.

Pode visitar a exibição até ao final de janeiro na Biblioteca João Paulo II, em Lisboa com entrada gratuita.