Campanha SOS Síria.“A situação é grave e dramática”

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou uma campanha SOS de ajuda aos cristãos na Síria. A decisão foi tomada face ao agravamento da situação no país, depois da região de Alepo ter sido atacada, a 1 de dezembro, com misséis russos. À Renascença, Catarina Martins Bettencourt, responsável pela AIS em Portugal, confirma que as notícias que chegam do terreno não são animadoras.

“A situação é grave. Não nos podemos esquecer que a Síria está em guerra desde há vários anos, a população está a passar por dificuldades muito grandes e o que aconteceu agora só veio piorar as coisas. Em apenas dois dias o custo dos bens essenciais subiu 50%, é uma inflação galopante, com grande impacto para quem já recebe tão pouco, como é o caso das pessoas que trabalham na Síria, onde o salário médio é de 22 euros”.

A comunidade cristã, em particular, está em grande privação e sofrimento. “Neste momento, segundo os dados que temos, os cristãos em Alepo são apenas 25 mil. São as pessoas com mais idade e com mais necessidades que foram ficando ao longo dos anos. Este ataque, que foi uma surpresa para todos, acaba por se revelar ainda mais dramático para quem já tinha uma vida tão difícil”. E acrescenta: “ninguém sabe como tudo isto vai evoluir, mas a comunidade cristã tem sido terrivelmente penalizada pela guerra que começou em 2011 e, como se está a ver agora, com este avanço jihadista na região de Alepo, ainda não terminou”.