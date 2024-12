Vídeo do Papa para dezembro. “Que o Jubileu nos reforce a fé”

“A esperança cristã é um presente de Deus que enche de alegria nossa vida. E hoje precisamos tanto dela. O mundo necessita dela tanto!”, afirma no vídeo elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa e produzido em parceria com o Dicastério para a Evangelização.

No "Vídeo do Papa" – iniciativa que divulga as intenções de oração do Santo Padre para cada mês – Francisco pede que em dezembro se reze para que o Jubileu, que se aproxima, “nos reforce na fé, ajudando-nos a reconhecer Cristo ressuscitado no meio das nossas vidas, e nos transforme em peregrinos da esperança”.

O barco e a âncora

O tema escolhido para a intenção de oração deste mês reflete um dos “pilares fundamentais” do atual pontificado, sublinha o comunicado que divulga a iniciativa, recordando que já durante a pandemia , numa praça de São Pedro totalmente vazia, o Papa utilizou “a metáfora evangélica do barco no meio da tempestade, para recordar a fragilidade e o desconcerto da humanidade diante das grandes provações”.

“Num certo sentido, na intenção de oração deste mês, o Santo Padre volta a colocar-nos nesse barco, porém para destacar a importância da âncora: ‘A esperança - diz, acompanhando suas palavras com gestos eloquentes - é uma âncora que se joga com a corda e afunda na areia. E nós temos que estar agarrados à corda da esperança”.

O Jubileu 2025, cujo tema é “Peregrinos da Esperança”, será um tempo de celebração e de profunda reflexão. “O também chamado ‘Ano Santo’ não é somente uma etapa no caminho da fé, mas é um apelo a reconhecer Cristo no dia a dia”, indica o comunicado.

O Prefeito do Dicastério para a Evangelização, D. Rino Fisichella, que colaborou com a Rede Mundial de Oração do Papa na realização do vídeo deste mês, explica que o objetivo é transmitir uma mensagem fundamental também aos jovens.

“A poucos dias da abertura do primeiro Jubileu Ordinário do século XXI, recordamos o versículo do Salmo que o Papa Francisco colocou no final da Carta de convocação do Ano Santo: ‘Spes non confundit’, ou ‘Confia no Senhor! Sê forte e corajoso, e confia no Senhor’. (Sal 27,14). Estas palavras são um convite a não deixar que nunca nos arranquem a esperança, em nenhuma controvérsia, nem em nenhuma dificuldade particular da vida, nem sequer na situação em que se encontra nosso mundo hoje, ferido por guerras, violências e sofrimentos. Rezemos para que, através deste vídeo, um meio de comunicação pensado para os jovens, chegue a todos a mensagem de que a esperança nunca dececiona, porque está fundada no amor de Deus”.

No dia 26 de dezembro de 2024, dia de Santo Estêvão, o Papa Francisco abrirá uma Porta Santa do Jubileu 2025 na prisão de Rebibbia, em Roma. Esta será a primeira vez que, para além das Portas Santas que, como é tradição, serão abertas nas quatro Basílicas Papais romanas, será também aberta outra numa prisão. O anúncio foi feito por D. Rino Fisichella, durante uma conferência de imprensa sobre o Ano Santo, a 28 de outubro.

[Notícia atualizada às 19h38 de 3 de dezembro de 2024 para acrescentar mais detalhes]