Patriarcado alerta para perfil falso de D. Rui Valério

O Patriarcado de Lisboa alertou, esta segunda-feira, para a existência de perfis falsos do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, nas redes sociais

"Trata-se de um uso ilícito da imagem e identidade do Patriarca de Lisboa. Estas páginas não são autênticas", avisa em comunicado.

O Patriarcado de Lisboa alerta ainda para o "perigo de haver pedidos fraudulentos de donativos e outros pagamentos" e refere que já está "em contacto com as autoridades competentes para denúncia do caso", bem como para a "tomada de todas as diligências no sentido de combater este tipo de fraude".

O Patriarcado apela a que "se alguém foi vítima deste tipo de fraude e burla entre em contacto o mais rápido possível com as autoridades policiais da sua área de residência".