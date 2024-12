"Estamos todos?" Igreja cria manual para catequistas e animadores

O novo manual ‘Estamos Todos?’, anunciado esta terça-feira, destina-se a catequistas e animadores, para facilitar a integração, o acolhimento e a participação ativa das crianças e jovens com dificuldades físicas ou intelectuais nas atividades normais da Igreja.

O livro “escrito a várias mãos” foi inspirado na experiência que se ganhou a este nível durante a JMJ Lisboa, e “aplica-se a todos os grupos e níveis de catequese”, explica à Renascença Carmo Diniz, coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência (SPPD) que lançou a iniciativa em colaboração com o Secretariado Nacional de Educação Cristã.

O manual “tem conteúdos sobre o que diz a Igreja sobre as pessoas com deficiência, tipologias de deficiência, esclarece dúvidas e aponta caminhos. Não dá soluções perfeitas, completas nem fechadas. O que se pretende é que as pessoas se entusiasmem em garantir que não falta ninguém no seu grupo”, sublinha aquela responsável.

O livro ‘Estamos Todos?’ “vai estar disponível para ser descarregado a partir do site pastoraldeficiencia.pt e do educris.com, e é de uso amplo e gratuito por todos os que desejarem fazer este caminho e abrir o seu coração”.

“Com uma estrutura simples, informação útil e uma partilha generosa de testemunhos, esperamos que a leitura deste manual seja útil, mas sobretudo que entusiasme e promova o acolhimento das pessoas com deficiência nas nossas comunidades”, sublinha ainda Carmo Diniz, que liderou o Gabinete de Diálogo e Proximidade na JMJ.

À Renascença esta responsável tinha já anunciado, em maio deste ano, a criação de um ‘Diário de Atenção à Deficiência’, para replicar as boas práticas da Jornada Mundial da Juventude e “ajudar a mudar mentalidades”, com “exemplos e medidas concretas” de como acolher e contar com quem é diferente.