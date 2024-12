Concurso "Presépio nas Empresas" quer levar “espírito de Natal” aos locais de trabalho

Já está a decorrer mais uma edição do concurso "Presépio nas empresas". A iniciativa é promovida pela Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), desde logo para lembrar o que o Natal celebra.

“O nosso grande objetivo é possibilitar às empresas não passarem ao lado do Natal sem Cristo, ou pelo menos não terem só o lado consumista do Natal. Que o nascimento de Jesus, que deu origem ao Natal, possa ser celebrado também nas empresas, onde as pessoas estão”, diz à Renascença o secretário-geral da ACEGE, Jorge Líbano Monteiro.

A iniciativa nasceu em 2020, em plena pandemia, mas a adesão tem sido crescente. O concurso está aberto a empresas, instituições e IPSS, e em várias categorias: grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores), médias empresas (entre 51 e 249 trabalhadores), e pequenas empresas (até 50 trabalhadores). Mas também pode haver candidaturas individuais ou em grupo, de quem faça o presépio no departamento onde trabalha e queira partilhá-lo com mais pessoas.

“Sim, é aberto a grupos ou departamentos de uma empresa que queiram concorrer, dando aqui a possibilidade a todos poderem participar nesta iniciativa, não só por intervenção da própria empresa, que apresenta o seu Presépio, mas também por trabalhadores que têm os seus Presépios no seu local de trabalho, na sua sala, no seu departamento. Muitas vezes também é uma forma de reunir e ter uma pequena comunidade que relembra o Natal”, explica Jorge Líbano Monteiro.

E como concorrer? “É muito fácil”, diz. “Têm de tirar fotografias ao Presépio, sendo uma central e outra frontal. Uma tem de dar o enquadramento, para se perceber qual é o impacto que tem no local onde está instalado, e mais algum pormenor que achem relevante”. As fotos devem ser enviadas para o e-mail do concurso: acege@acege.pt.

De acordo com o regulamento, que pode ser consultado aqui, as candidaturas devem ser entregues até 13 de dezembro, serão avaliadas de 14 a 16, e os vencedores por categorias serão conhecidos dia 18.

Em quatro edições já houve vários vencedores. “O primeiro, na categoria Grandes Empresas, foi o Hospital da Luz, em Lisboa, que tem um grande Presépio que montam no jardim. O segundo foi o Metropolitano de Lisboa, com o presépio de uma das oficinas. O terceiro foi o do Banco Santander, e o ano passado foi a Câmara de Lisboa. Realidades muito diferentes de empresas e organizações”, sublinha Jorge Líbano Monteiro, lembrando que na maioria dos casos as empresas montam todos os anos o mesmo presépio, mas “não podem concorrer duas vezes ao concurso com o mesmo Presépio”.

Os presépios vencedores em cada categoria receberão um diploma, e serão usados como cartões de Natal da ACEGE. Mas, as imagens de todos os que concorrerem serão divulgadas no site e redes socais da Associação Cristã de Empresários e Gestores.