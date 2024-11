Encontro Nacional Cáritas Jovem. “Queremos que seja o primeiro de muitos”

O primeiro Encontro Nacional Cáritas Jovem está a decorrer este fim de semana, na praia do Pedrógão, em Leiria.

A iniciativa pretende aproximar mais os jovens da instituição, se possível como colaboradores e dinamizadores de projetos, seguindo o exemplo de outros países, nomeadamente europeus.

“A Caritas Jovem é um movimento que acontece não só aqui em Portugal, mas em vários países onde a Cáritas está. A Cáritas hoje está presente em 162 países do mundo, mas dentro da Cáritas Europa esse movimento é muito forte, tem-se feito esse esforço para que surjam cada vez mais iniciativas de movimentos de voluntariado jovem dentro da nossa rede”, começa por explicar à Renascença o responsável pelo voluntariado jovem da Cáritas a nível nacional, Leandro Soares.

A criação de um Movimento Cáritas Jovem é um dos eixos da estratégia prioritária de atuação da Cáritas Europa, que as cáritas nacionais, diocesanas e paroquiais estão gradualmente a fomentar. Em Portugal já fazem atualmente parte da direção nacional da Cáritas dois jovens, e em duas dioceses já há projetos próprios.

“Sim, já temos constituídas oficialmente duas Cáritas Jovem, que desenvolvem projetos e trabalhos unicamente feitos por jovens, que é a Cáritas Jovem de Leiria e a Cáritas Jovem de Braga", refere.

Mas, o conceito que se pretende implementar vai para além disso. "A Cáritas Europa também entende como Cáritas Jovem todo o movimento de voluntariado dentro da rede, ou todas as pessoas que de alguma forma são jovens e estão envolvidas dentro da rede e do trabalho da Cáritas. Esse movimento pode integrar colaboradores que sejam jovens, voluntários ou até mesmo utentes dos nossos serviços, desde que estejam envolvidos de alguma forma dentro da ação da Cáritas”.

Portugal vai, assim, dando passos para aplicar, por cá, o que já acontece lá fora. A rede cáritas é capilar no país – há 20 Cáritas diocesanas, e também em muitas paróquias -, mas é preciso atrair mais jovens e deixar que sejam protagonistas.

“O voluntariado traz um contributo muito forte para o trabalho que as Cáritas diocesanas têm desenvolvido, sobretudo no que diz respeito às Cáritas Paroquiais, que são compostas maioritariamente apenas por voluntários. Mas temos um perfil característico dos nossos voluntários, são pessoas com idades mais avançadas, e queremos agora atrair mais os jovens, aproveitar esse potencial que os jovens têm de ideias, de disposição, de energia, e permitir que eles também assumam papéis de protagonismo e que sejam agentes de mudança na sociedade, no meio em que estão inseridos”.

É com esse objetivo que foi marcado este Encontro Nacional Cáritas Jovem, que vai decorrer na Colónia Balnear da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima, na Praia do Pedrógão. “Contamos com a participação de cerca de 50 pessoas, voluntários, colaboradores e jovens que estão envolvidos de alguma forma, ou têm desejo de se envolver no trabalho da Cáritas. E é, digamos assim, o primeiro encontro de muitos que pretendemos fazer, neste esforço de reunir ideias, poder ouvir as expetativas que têm em relação ao voluntariado dentro da Cáritas, perceber de que forma a Cáritas, enquanto instituição, pode ser um lugar mais atrativo e mais acolhedor para os jovens”, diz Leandro Soares.

Segundo o programa, os participantes vão conhecer como se organiza a ‘Cáritas Jovem Europa’ e partilhar as ‘boas práticas’ das Cáritas em Portugal. Vão também refletir sobre ‘caridade e juventude’ e está prevista uma mesa-redonda sobre ‘os desafios de ser jovem’.

Será, ainda, apresentado o plano de atividades ‘Cáritas Jovem 2025’.