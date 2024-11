Bispo do Funchal convida à esperança

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, diz que “as guerras, a instabilidade, a nossa incapacidade de viver segundo as exigências do Evangelho convidam-nos, mais do que nunca, à esperança”.

“Esperamos de Deus um mundo melhor. A ciência e a técnica, as comunicações e as capacidades humanas têm-nos dado muitas possibilidades, mas não são capazes de resolver a nossa necessidade de um mundo mais justo, mais humano”, sinala na mensagem para o Advento.

Segundo D. Nuno Brás, os cristãos são “sempre convidados à esperança”, lembrando que “Deus veio até nós no Menino do Presépio”.

Sublinhando que o Advento é “particularmente o tempo da esperança”, o bispo do Funchal lembra que o próximo ano “será um ano jubilar, cheio de alegria, mas também de misericórdia e indulgência”.

“Havemos de o iniciar com uma grande celebração no dia 29 dezembro, que começará na igreja de S. Pedro, no Funchal, às 17 horas, de onde partiremos até à Catedral, guiados pela imagem do Senhor dos Milagres, e para a qual vos convoco a todos”, aponta.

A finalizar a mensagem, D. Nuno Vaz indica que a renúncia deste Advento, a ser recolhida no domingo da Epifania, 5 de janeiro, será “entregue à Diocese de S. Tomé, filha da nossa diocese do Funchal, e que, dada a sua pobreza, necessita da nossa ajuda”.