Advento. D. Américo recorda bombeiros que deram "Vida por Vida"

O cardeal D. Américo Aguiar, capelão-mor da Liga dos Bombeiros Portugueses, recorda na sua mensagem para o Advento os operacionais que morreram ou ficaram feridos em serviço.

“O Natal 2024 será particular e especialmente difícil para as nossas irmãs e irmãos dos Corpos de Bombeiros de Oliveirinha-Tábua, S. Mamede de Infesta-Matosinhos e Palmela”, reconhece D. Américo Aguiar.

O também bispo de Setúbal diz que este “será o primeiro Natal com lugares vazios dos entes queridos que materializaram o nosso lema ‘Vida por Vida’”, mas a família dos bombeiros continua unida na adversidade: “todos juntos”.

D. Américo Aguiar pede “orações e ações” para as pessoas que em todo o mundo “nascem, vivem e morrem na guerra” que assola vários pontos do planeta e as populações atingidas pelas catástrofes naturais.

“Dentro das possibilidades de cada um, não deixemos de nos fazer ‘presentes’ junto deles, diminuído oferecer ‘presentes’. O Natal é sempre especial oportunidade de reflexão pessoal sobre ‘Ser’ e ‘Ter’”, sublinha o capelão-mor da Liga dos Bombeiros Portugueses.

Nesta mensagem de Advento, que se inicia a 1 de dezembro, D. Américo Aguiar pede que as “raízes” deste período que nos leva até ao Natal não sejam esquecidas e que o nascimento de Jesus Cristo esteja no coração da celebração.