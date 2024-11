“Presépio Missionário”. Exposição em Viseu vai ajudar jovens no Quénia

O Seminário das Missões, em Viseu, acolhe até ao dia 5 de janeiro, uma exposição de cerca de 430 presépios, vindos de várias partes do mundo.

A iniciativa dos Missionários Combonianos de Viseu pretende levar os visitantes numa “viagem única pelos presépios do mundo, com técnicas, tamanhos e materiais diversificados”, e manter viva a cultura do presépio, “alertando para o seu verdadeiro significado”.

A visita à exposição “Presépio Missionário” tem o valor simbólico de um euro e reverte para ajudar a pagar parte das propinas a jovens estudantes, do meio rural, que vivem no Quénia, em África.

No espaço da exposição é possível também adquirir licores, compotas, sabonetes personalizados, porta velas, entre outros artigos alusivos à época natalícia.

O valor angariado com esta iniciativa vai permitir “apoiar 50 alunas mais necessitadas da escola secundária, naturais ou residentes em Marsabit, missão confiada ao cuidado dos Missionários Combonianos”, refere o padre Luís Filipe.

Em declarações citadas pelo site da Diocese de Viseu, o sacerdote missionário esclarece que o objetivo é “ajudar a pagar, durante um ano, parte das despesas escolares, esperando que todas as pessoas se possam associar a esta iniciativa”.

As despesas anuais rondam os 550 euros por estudante e o projeto dos Combonianos propõe contribuir com 280 euros por cada uma das 50 estudantes.

A exposição abriu as portas no domingo, dia 24 de novembro, e vai estar aberta ao público até ao dia 5 de janeiro, aos fins de semana. Durante a semana também é possível agendar visita, contactando o padre Luís Filipe, através do número 968 631 347.