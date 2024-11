Postais de Natal cantados para “espalhar sorrisos” nos hospitais

Escolhida a versão do postal cantado, pode ser enviado de várias formas. “É muito simples: as pessoas tanto podem mandar via WhatsApp, para pessoas que conhecem, como podem preencher um formulário e enviar para os hospitais, para alguém que esteja hospitalizado, ou para um profissional de saúde, e marcar assim a diferença este Natal”, explica Isabel Rosado.

O postal seguirá com o nome do destinatário, ou até de uma ala hospitalar inteira. Além do envio digital, a Palhaços d’Opital fará a entrega personalizada de alguns postais cantados durante as habituais visitas a oito hospitais parceiros em todo o país.

“Tentamos envolver as pessoas para lembrar que o Natal não é só uma ‘barriga grande’ ou umas renas, como diz a música, mas é muito mais do que isso - é estarmos com os nossos entes queridos, é lembrarmo-nos da família, e é também pormos um bocadinho no centro, se calhar até do presépio, os mais velhos. É preciso não esquecermos esta faixa etária, que a nós nos é muito querida. É a nossa missão, e é por isso que queremos trazer um espírito diferente a este Natal. São gestos muito simples, não têm qualquer custo e estão acessíveis a qualquer pessoa”, sublinha ainda à Renascença.

A iniciativa "Tocar Magia" - que vai decorrer até Dia de Reis, em janeiro - foi apresentada no hospital de Santa Maria, em Lisboa. “Este é um ato de empatia que ajuda a combater a solidão e a criar laços, aliviando o sofrimento emocional de quem, nesta época, merece sentir-se acompanhado”, sublinhou na ocasião Isabel Rosado, que espera tocar sobretudo “o coração dos nossos mais velhos!”.

Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria (ULSSM), salientou que “a presença dos Palhaços d'Opital trouxe um valor inestimável para os nossos utentes e profissionais, tornando-se em poucos meses num importante pilar da estratégia de Humanização de cuidados dos nossos serviços”.

Desde 2013, a Palhaços d’Opital já realizou 1.220 visitas em oito hospitais parceiros, com quase seis mil horas a “espalhar alegria” junto de 975.600 pessoas.