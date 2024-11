Santuário de Fátima. Novo ano pastoral arranca este sábado

O Santuário de Fátima realiza neste sábado, 30 de novembro, a jornada de abertura do novo ano pastoral e litúrgico.

A sessão inicia-se às 14h30, com a abertura da nova exposição temporária "Servir, a Única Pregação", no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, com a visita inaugural a ser conduzida pelo diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte.

Segue-se um painel de reflexão sobre o tema "Peregrinos de Esperança", inspirado no horizonte do Ano Santo Jubilar de 2025, no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral de Paulo VI.

Depois de um apontamento musical, a sessão encerra com uma intervenção do bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

De acordo com o Santuário, após um primeiro ano em que os peregrinos foram "Chamados ao Encontro", o biénio "Ao Encontro da Esperança" avança, agora, inspirado na frase bíblica: "Para que transbordeis de esperança" (Rm 15,13)”.

O objetivo é "aprofundar o papel de Fátima como fonte de esperança, partindo da dimensão peregrina ato de evangelização", diz a nota publicada no site do Santuário