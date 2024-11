Papa anuncia que mandarim passa a integrar a tradução das suas catequeses

O Papa Francisco anunciou esta quarta-feira que, na próxima semana, a audiência geral será traduzida também em mandarim.

A decisão do Papa coincide com o início do Advento e acrescenta o chinês às outras línguas - francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polaco - que são utilizadas para as saudações pontifícias e sínteses das suas catequeses.

Francisco pediu hoje as habituais orações pela paz, com um especial pedido para se rezar pelas crianças que sofrem os rigores do frio na Ucrânia.

Rodeado de um vasto grupo de crianças que se sentaram próximo da cadeira papal, Francisco deixou-lhes um pedido: “Não esqueçamos o martirizado povo ucraniano, que sofre tanto. E vocês, crianças, pensem nos miúdos ucranianos que sofrem durante este tempo, sem aquecimento, com um inverno muito duro, muito forte. Rezemos pelas crianças ucranianas."

A catequese foi dedicada aos “frutos do Espírito” - caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança - com especial destaque para a alegria evangélica.

Esta alegria é diferente de qualquer outra porque “pode renovar-se todos os dias e tornar-se contagiante. não só não está sujeita ao inevitável desgaste do tempo, como se multiplica partilhando-a com os outros”, afirmou Francisco.

"Não se pode comunicar com feições fechadas e rostos sombrios, mas com a alegria de quem encontrou o tesouro escondido e a pérola preciosa”, rematou o Papa.