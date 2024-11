Igreja dos Clérigos vai ser iluminada com concertos de Natal

Uma série de concertos de Natal imersivos vão iluminar a Igreja dos Clérigos, no Porto, durante a época festiva.

De acordo com a Irmandade dos Clérigos, “a magia no Natal está prestes a chegar ao ex-libris da cidade do Porto com um ciclo inédito de seis concertos que combinam uma projeção multimédia a 360º no interior do templo com interpretações ao vivo de algumas das mais célebres melodias natalícias”.

Entre 28 de Novembro e 2 de janeiro, a Igreja vai acolher “Spiritus Natalis”, que é “um ciclo inédito de seis concertos imersivos de Natal, desenvolvido conjuntamente pelo ateliê criativo OCUBO e pela Irmandade dos Clérigos, onde passado e futuro se encontram para uma emocionante viagem multissensorial pelos maiores clássicos da época festiva”.

“A combinação única da projeção a 360º do premiado espetáculo multimédia “Spiritus” em cada detalhe da obra arquitetónica de Nicolau Nasoni com a interpretação ao vivo de temas como como “O Holy Night” de Adolphe Adam, “Joy to the World”, de Georg Friedrich Haendel, “Ave Maria” de Giulio Caccini, “Noite Feliz”, de Franz Xaver Gruber, e “Inverno” de Antonio Vivaldi, pretendem proporcionar uma vivência única do monumento durante a época festiva”, assinala a Irmandade dos Clérigos.

Com uma duração de 45 minutos, “Spiritus Natalis” vai “percorrer dez clássicos de Natal de uma forma inovadora, através de uma combinação única de história e tecnologia, a partir de um dos símbolos maiores da cidade”.

Os bilhetes para os concertos de Natal, recomendados para maiores de 12 anos, estão disponíveis desde 8 de novembro, com o custo de 23€. Podem ser adquiridos em www.spiritusporto.com , em www.portugalagenda.com ou na bilheteira local.