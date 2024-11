Blinken no Vaticano. Cessar-fogo é "oportunidade para diminuir as tensões"

É um momento visto como uma oportunidade para diminuir as tensões e pôr fim aos conflitos na região.

O recente cessar-fogo entre Israel e Líbano foi um dos temas em discussão, no encontro desta manhã no Vaticano entre o secretário de Estado norte-americano, Antony J. Blinken, e o secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin, e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para Relações com os Estados.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, o encontro entre secretários de Estado serviu para discutir uma "série de prioridades globais", como o "cessar-fogo recentemente anunciado entre Israel e o Líbano", que foi encarado pelos intervenientes como uma "oportunidade" para "diminuir as tensões e acabar com os conflitos na região".

Durante a conversa, "reafirmaram um compromisso compartilhado para lidar com os impactos horríveis sobre os ucranianos", enquanto a Ucrânia "se defende contra a agressão da Rússia" e "condenaram a repressão política em andamento na Nicarágua e na Venezuela".

Blinken aproveitou, ainda, para elogiar "o compromisso do Papa em promover os direitos básicos e a dignidade das pessoas LGBTQI".

"O encontro destacou a estreita parceria entre os EUA e a Santa Sé", é dito, especialmente no que diz respeito a "questões urgentes" e na "promoção da dignidade humana".

Antony Blinken esteve, igualmente, em Itália, onde participou na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que terminou esta terça-feira, em Fiuggi.