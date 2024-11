Arquidiocese de Braga convida a escrever uma carta de Natal a um preso

“Neste Natal, escreva uma carta ou um postal a um Recluso”. É uma iniciativa da Pastoral Penitenciária da Arquidiocese de Braga, que convida os cidadãos a enviarem cartas de esperança e encorajamento a pessoas que se encontram privadas de liberdade, levando o espírito do Natal para dentro das prisões.

O projeto tem como objetivo “humanizar o Natal para aqueles que vivem momentos difíceis atrás das grades”.

“Muitas vezes, os reclusos sentem-se esquecidos e marginalizados pela sociedade, especialmente durante as festas de fim de ano. Esta iniciativa não só leva uma mensagem de esperança a quem está preso, como também nos lembra da importância de sermos compassivos e de darmos segundas oportunidades”, observa o padre João Torres, coordenador da Pastoral Penitenciária de Braga.

As cartas ou postais, escritos por voluntários de todas as idades, têm como propósito transmitir palavras de conforto, apoio e fé, proporcionando um gesto de empatia que pode fazer toda a diferença na vida dos reclusos.

“Para muitos reclusos, este pequeno gesto de solidariedade poderá ser o único presente de Natal que receberão. A campanha ‘Neste Natal, Escreva uma Carta ou um postal a um Recluso’ não é apenas sobre enviar mensagens, mas sim sobre reconhecer a dignidade humana em todos, independentemente das circunstâncias”, assinala o sacerdote.

Qualquer pessoa pode escrever uma carta, seja uma mensagem inspiradora, uma reflexão sobre o Natal, ou até mesmo um versículo bíblico.

Os organizadores pedem que as mensagens sejam positivas e respeitosas, evitando perguntas pessoais sobre os crimes ou penas. As cartas devem ser assinadas apenas com o primeiro nome ou um pseudónimo, para garantir a privacidade dos participantes.

As cartas ou postais devem ser enviados até ao dia 15 de dezembro para depois serem encaminhadas para diversas instituições prisionais, onde serão entregues aos reclusos durante a semana do Natal. A expectativa é que centenas de cartas sejam entregues, espalhando amor e esperança a quem mais precisa.

As cartas ou os postais podem ser enviados para: Pastoral Penitenciária de Braga - Serviços Centrais da Arquidiocese de Braga, Rua S. Domingos, 94B 4710-435 Braga.