“Um presente de Natal” angaria fundos para as escolas da Ucrânia

A angariação de fundos serve, numa primeira fase, para organizar “campos de férias para alunos e professores nas zonas de recreio das montanhas” e restabelecer assim, “dentro do possível, relações e estados de saúde psíquica” que ficaram afetados nos 1000 dias de guerra no território.

O apelo surgiu pela voz do padre Petro Mayba, delegado das Escolas Greco-Católicas da Ucrânia, num pequeno vídeo gravado na Assembleia Geral do Comité Europeu para a Educação Católica (CEEC).

As Escolas Católicas em Portugal, através do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC), juntaram-se à campanha “A Gift for Christmas”, uma iniciativa das Escolas Católicas da Europa em favor dos alunos, famílias e professores ucranianos.





Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), refere que o testemunho do padre Petro, no recente Congresso das Escolas Católicas, mostra o esforço da Igreja Católica na educação das novas gerações num tempo de grandes desafios.

“Com esta campanha queremos apelar à generosidade de todos, à participação e à comunhão total com os irmãos das escolas católicas da Ucrânia”, declara.

Já o presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, Fernando Magalhães, destaca a “impressão” que sempre causa “escutar as histórias reais” que o padre Petro “traz da frente de Guerra” e apela à generosidade dos portugueses.

“Apoiemos, neste Natal, as escolas da Ucrânia”, apela o responsável.

Na Ucrânia existem 22 escolas católicas que ficaram, em grande medida, “destruídas com a guerra”.

De acordo com o padre Petro Mayba, “muitos alunos continuam somente com aulas à distância, sem se encontrarem. Muitos estão com marcas profundas deste conflito e temos procurado ajudar os mais novos a vários níveis quer material quer psicológico e espiritual”.

Os donativos podem ser realizados para o IBAN: UA593253650000000260080031858