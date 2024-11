Portugueses e coreanos juntos em Roma para a passagem dos símbolos da JMJ

A entrega à Coreia do Sul da cruz e do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que durante vários meses peregrinaram nas dioceses portugueses, é mais do que uma ocasião de partilha da fé, diz Maria Rodrigues, da Diocese de Santarém.

“A Coreia tem uma coisa que me preocupa”, diz um dos jovens. “Muitos jovens não acreditam em Deus e não vão à Igreja Católica. Acho que precisam de Deus, precisam de rezar”, acrescenta. “

Temos de rezar pelos pobres, pelos desempregados e pelos migrantes”, constata, enquanto muitos dos coreanos cantam e dançam o hino da JMJ de Lisboa.

Este momento de oração que juntou as delegações portuguesa e coreana, antes da celebração deste domingo, foi presidida pelo cardeal Kevin Farrel, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida; e contou com a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério; do cardeal D. Américo Aguiar; do bispo auxiliar de Lisboa, D. Alexandre Palma; e do arcebispo de Seul, D. Peter Chung Soon-tae.