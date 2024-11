Patriarca vê com "naturalidade" eventual candidatura presidencial do militar Gouveia e Melo

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vê com naturalidade a candidatura de um militar à Presidência da República, no caso a do almirante Henrique Gouveia e Melo, atual Chefe do Estado-Maior da Armada.

“A democracia portuguesa é uma democracia adulta, amadurecida, que, não obstante os 50 anos de vida, já conheceu diversos momentos. Portanto, chegámos àquele ponto, e àquele momento em que qualquer e todo o cidadão português pode candidatar-se à Presidência da República, com muita naturalidade”, disse à Renascença D. Rui Valério, no Vaticano.

“A democracia portuguesa está naquela fase em que não faz distinções, nem faz discriminações de ninguém face a um serviço que é um serviço a Portugal e aos portugueses", sublinhou o patriarca de Lisboa.

D. Rui Valério falava à Renascença, na Praça de São Pedro, onde participou este domingo na missa presidida pelo Papa Francisco, que ficou marcada pela entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (a cruz e o ícone de Nossa Senhora) aos jovens da Coreia do Sul.