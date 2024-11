Papa assinala JMJ com anúncio de canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

O Papa assinalou este domingo, no Vaticano, a celebração da Jornada Mundial da Juventude, este ano a nível diocesano, anunciando as datas de canonização de dois jovens católicos, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

“No próximo dia 27 de abril, no contexto do Jubileu dos Adolescentes, vou proclamar como santo o beato Carlo Acutis”, referiu, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do ângelus.

Francisco já tinha referido esta intenção, na audiência geral da última semana.

Modelo de santidade e génio da informática

O Beato Carlo Acutis (1991-2006), adolescente italiano, vai ser canonizado na celebração do Jubileu dos Adolescentes, que decorre de 25 a 27 de abril, no próximo Ano Santo de 2025.

Carlo Acutis nasceu em Londres, onde os seus pais estavam a trabalhar, e faleceu na cidade de Monza (Itália), aos 15 anos de idade, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio” da informática”.

A sua beatificação foi celebrada em outubro de 2020, em Assis, sendo considerado pelo Papa como um modelo de “santidade da porta ao lado”.

“Não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos de consumo e aturdimento”, escreveu Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal ‘Christus Vivit’ (Cristo Vive).

O futuro santo foi um dos patronos da JMJ de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Para a canonização exige-se o reconhecimento de outro milagre atribuído à intercessão do beato; a canonização torna o culto público universal e o declara o novo santo como modelo de santidade para todos os católicos.

Dedicação aos doentes e necessitados

Já o Jubileu dos Jovens, que vai decorrer de 28 de julho a 3 de agosto de 2025, vai ficar marcado pela canonização de outro dos patronos da JMJ 2023, Pier Giorgio Frassati, que nasceu em Turim, a 6 de abril de 1901.

Aos 17 anos ingressou na Conferência de São Vicente de Paulo, dedicando a maior parte do seu tempo livre aos doentes e necessitados; viria a falecer a 4 de julho de 1925, com apenas 24 anos, com poliomielite.

“Tenho em mente canonizá-lo a 3 de agosto, durante o Jubileu dos Jovens, após ter obtido o parecer dos cardeais. Um aplauso para os próximos novos santos”, pediu Francisco, aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, após a recitação do ângelus.

O Papa recordou ainda a beatificação que se celebrou este sábado, na basílica da Sagrada Família, em Barcelona, dos mártires Gaietà Clausellas e Antoni Tort, um sacerdote e um leigo mortos em 1936, durante a perseguição da Guerra Civil na Espanha.

“Demos graças a Deus pelo grande dom destas testemunhas exemplares de Cristo e do Evangelho”, disse.