O "ciber-santo" Carlo Acutis inspirou jovens a criar uma exposição. "Só pela idade, sentimo-nos próximos"

“Ele com a nossa idade já era santo e nós? O que andamos a fazer com a nossa vida?”. Foram estas as perguntas que assolaram um grupo de cinco jovens de 14 anos do movimento Comunhão e Libertação quando começaram a ler mais sobre a vida de Carlo Acutis.

A resposta não tardou em chegar – e decidiram montar uma exposição em homenagem à vida deste jovem italiano, que morreu com 15 anos vítima de leucemia e que vai ser canonizado em abril de 2025. “Sentíamo-nos próximos pela idade e também por gostar de Fátima”, explica, à Renascença, Frederico Meira, de 22 anos e que orientou o grupo de adolescentes.

O trabalho demorou um ano a ser preparado e esteve em exibição este fim-de-semana, durante o Meeting Lisboa, na Cantina Velha da Cidade Universitária em Lisboa. O desenho da exposição é simples e começa por destacar a relação de Carlo Acutis com a eucaristia – entre os 15 cartazes, há um que reconstrói o site criado por Acutis e onde explicava vários milagres eucarísticos, incluindo um que ocorreu no século XIII em Santarém.