​“A Igreja tem que ter capacidade de criar espanto nos jovens”

Neste domingo em que se assinala o Dia Mundial da Juventude e uma semana depois de ser nomeado coordenador do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, o novo responsável promete “ouvir os jovens” para os perceber e defende que se pense em “canais de comunicação” para tornar “mais eficaz a transmissão do Evangelho”.

O novo coordenador do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, Pedro Carvalho, considera que o facto de a "Igreja ter colocado a questão dos abusos no centro das suas preocupações" vai ajudar a recuperar a confiança na instituição.

Neste dia em que os jovens de Lisboa vão entregar os símbolos da JMJ a uma delegação de Seul, numa celebração marcada para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, o novo coordenador do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil diz que o momento provoca um misto de sentimentos: alegria e saudade.

Profissionalmente, é uma mudança de uma cidade que eu gosto muito, pela qual me apaixonei. Apaixonei-me pelas pessoas daquela cidade que me fizeram aquilo que eu sou hoje: São João da Madeira. E, então, essa cidade e essas pessoas fizeram-me ser uma pessoa completamente diferente, cresci com eles e acho que estou preparado para isto também por causa deles. Na questão da mudança profissional, há uma palavra muito cara que é "freima". Usa-se muito também em São João. Essa freima, que é do dia-a-dia, significa nós termos esta ousadia de estar sempre a trabalhar.

Sim, mais profissionais. Familiares, é óbvio... Isto foi completamente inesperado, não estava no meu plano de vida e, portanto, obrigou-me a alguns dias de reflexão e discernimento. "O que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, pelos jovens portugueses?" Eu sou capaz?" Eram estas as minhas inquietações e, quando cheguei a casa, disse à Catarina: "Olha, aconteceu-me isto." E ela, muito entusiasta, disse: "Então, vamos lá pensar os dois, se isto é possível."

E última nota, mais pessoal, à Igreja da Aveiro, que me deu todas as oportunidades, na paróquia e na diocese, na pessoa do D. António, porque penso que também esse trabalho abriu portas para aquilo que eu vou fazer agora. E, numa frase, sim, eu aceitei, estou em pleno e eis-me aqui para escutar, refletir e agir com os jovens portugueses.

A Conferência Episcopal decidiu nomear um coordenador do DNPJ com disponibilidade a tempo inteiro para esta função. A primeira pergunta é: como é que encaras este desafio?

Quais vão ser as tuas prioridades? Por onde vais começar o teu trabalho?

O meu trabalho já começou. Primeiro, ouvir muito, ouvir os jovens, ouvir as estruturas. Temos que pensar de duas formas: há uma coisa que são os jovens, há outra coisa que são as estruturas. Temos duas vias para trabalhar. A estrutura do departamento pastoral juvenil, com os secretariados, com as congregações e com os movimentos, e, depois, temos mais uma via que são os jovens.

Temos que pensar em canais de comunicação entre todos, pensar como é que podemos ser mais eficazes na transmissão do Evangelho ou na nossa evangelização. Isso é uma parte. A outra parte foi o que me fez estar. Foi pelos jovens e com eles querer embarcar nesta grande aventura e ser mais um a ajudar a construir caminhos a partir do amor e da beleza. Quero escutá-los, compreendê-los, ler os sinais dos tempos com eles e levarmos juntos esta pastoral juvenil.

Posso depreender das tuas palavras que é preciso fazer fluir melhor a comunicação?

Sim. Na comunicação, nós temos uma coisa tão bonita, que é a história de Jesus Cristo, que é tão bela, tem uma beleza enorme, que tem de ser fácil transmiti-la, não é? Às vezes, porquê é que nós não fazemos isso? É uma interrogação... Acho que podemos fazer isso. O departamento nacional tem de ser a casa dos jovens, ser diferente, e isto da casa tem a ver com a base: o departamento tem de ser a base. Não pode estar no "top", tem de estar no "down". Ou seja, temos de conseguir virar a pirâmide. Nós construirmos com os jovens sendo a casa deles.

Sabemos que ir ao encontro dos jovens implica conhecer as suas prioridades, os seus problemas. Há uma intenção da parte dos bispos de criar um novo quadro para a pastoral juvenil, como foi dito no comunicado final da última Assembleia Plenária da CEP, e esse quadro vai implicar um período de escuta. Vai ser preciso ter esta escuta prévia antes de se avançar propriamente com propostas concretas?

Sim. Há um mar enorme de desafios na pastoral juvenil, um mar enorme. E das muitas mensagens que o Papa Francisco nos deixou há uma interessantíssima, deixado no Mosteiro dos Jerónimos, que é falar para nós, para a estrutura. Vale a pena a todos nós, que estamos na estrutura eclesial, todos os departamentos, todos os secretariados, ler aquele discurso do Papa Francisco. Ele aí deixou-nos uma missão irrecusável: pediu-nos para nos aventurarmos no mar da evangelização e da missão. Indicou-nos os caminhos: fazermo-nos ao largo, levarmos juntos por diante a pastoral e não termos medo de nos tornarmos, efetivamente, pescadores de homens.

Portanto, o desafio da Conferência Episcopal é isto que já estamos a fazer: há um novo quadro, pode haver um novo quadro de referência, há uma base de trabalho, e essa base de trabalho vai ser de escuta com as estruturas e também com os jovens. Para quê? Para conseguirmos comunicar, comunicar com a mesma linguagem. Se conseguirmos perceber que são estas as "guidelines" que temos, mais fácil será comunicar.