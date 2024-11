Padre Sérgio Dinis é o novo bispo das Forças Armadas e de Segurança

O padre Sérgio Dinis, da Diocese de Vila Real, foi nomeado, esta sexta-feira, pelo Papa Francisco, bispo das Forças Armadas e de Segurança.

O novo bispo nasceu há 54 anos, em Ermelo, concelho de Mondim de Basto, e foi ordenado sacerdote em 17 de julho de 1994.

O novo bispo diz à Renascença que “a primeira reação foi de espanto e surpresa”, a que se seguiu "um sentimento de temor”.

“Eu sou um homem transmontano. E quem me conhece sabe que, como homem e como padre, até, não me atemorizo facilmente. Mas, desta vez, confesso que fiquei de coração apertado. Pensava eu: 'nascido no Marão, crescido no Alvão e amadurecido no Douro, nestas terras de Murça, como é que o Senhor me foi escolher para bispo da sua Igreja?'. Bom, depois deste turbilhão de sentimentos, agora, começa a surgir a bonança”, conta.

“Sinto-me em paz. Sei que o Senhor não me abandonará e, por isso, vejo o futuro com ânimo e com esperança. Depois deste choque inicial, espero em breve retomar o entusiasmo e a alegria por ser pastor desta Igreja de Jesus, que me propus servir desde o dia da minha ordenação sacerdotal e que continuarei a servir alegremente, como bispo”, acrescenta Sérgio Dinis.

O sacerdote refere que ser bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança de Portugal, “é uma grande honra e, ao mesmo tempo, um grande orgulho”, pois “sabemos que as Forças Armadas e as Forças de Segurança são os pilares fundamentais da nossa nação. São um exemplo de coragem, de disciplina e dedicação ao serviço público”.

Nestas declarações à Renascença, o novo bispo destaca que Forças Armadas e as Forças de Segurança “têm um profundo sentido de missão, ao defenderem a soberania nacional, ao garantirem a segurança interna e ao contribuírem para a paz internacional”.

“Sinto uma grande alegria. Diria mesmo, humildemente, que sinto muita honra de vir a servir a Cristo, a Igreja e a minha amada Pátria como bispo das Forças Armadas e de Segurança. Em jeito de brincadeira, direi - que me desculpem os meus irmãos bispos - mas, sendo bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, sinto-me o bispo mais seguro deste país”, conclui.

Sérgio Manuel Ribeiro Dinis nasceu a 8 de maio de 1970 em Ermelo, Concelho de Mondim de Basto, Diocese de Vila Real.

Depois de frequentar o Colégio Salesiano de Poiares, foi aluno do Seminário de Vila Real e do Seminário Maior do Porto, tendo sido ordenado sacerdote a 17 de julho de 1994.

Licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa é também licenciado em Direito Canónico pela Universidade Pontifícia de Salamanca.

O padre Sérgio Dinis iniciou o seu ministério pastoral como secretário do então bispo de Vila Real, D. Joaquim Gonçalves entre 1993 e1996, tendo sido nomeado pároco da Paróquia de Santa Maria Maior, em Murça, em 1996.

Desde 1998 até à data é também pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciação, em Noura. Posteriormente, foi também nomeado pároco da Paróquia de Santa Maria Madalena, em Candedo. Foi também Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, em Fiolhoso (1996-1998) e da Paróquia de São Sebastião, no Pópulo (1996-2014).

Atualmente, é também Juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano com sede em Vila Real, arcipreste do Arciprestado Douro II, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Murça, bem como membro do Colégio de Consultores, do Conselho Presbiteral e do Conselho de Pastoral da Diocese de Vila Real.

De acordo com a Nunciatura Apostólica em Portugal, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério vai continuar “a guiar o Ordinário Castrense como Administrador Apostólico, até à tomada de posse do seu sucessor".