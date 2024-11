Diocese de Vila Real saúda nomeação de D. Sérgio Dinis

A Diocese de Vila Real saudou, esta sexta-feira, com “enorme alegria” a nomeação de D. Sérgio Dinis como novo Ordinário Castrense em Portugal, agradecendo ao Papa Francisco “por ter confiado o cuidado pastoral” das Forças Armadas e de Segurança a um membro do clero da diocese.

O bispo diocesano, D. António Augusto Azevedo, agradece a D. Sérgio Dinis, “em nome da diocese, a grande dedicação nas várias tarefas pastorais que, ao longo dos anos, lhe foram pedidas: pároco, juiz do Tribunal Interdiocesano, arcipreste e membro de vários organismos, grupos e movimentos”.

“Em todos esses trabalhos se distinguiu pelo seu empenho e competência, mas, sobretudo, pelo grande amor à Igreja. A diocese de Vila Real ficará sem um grande colaborador, mas a Igreja em Portugal e o Ordinariato Castrense ganham um grande pastor”, escreve o prelado.

Na pessoa do Administrador Apostólico do Ordinariato Castrense, D. Rui Valério, a Diocese de Vila Real felicita “também todos os membros das Forças Armadas e de Segurança por receberem o dom de um novo bispo ao seu serviço”.

“Neste dia saudamos e endereçamos as felicitações à família e amigos do novo bispo eleito, a todo o clero diocesano, seus verdadeiros irmãos no sacerdócio, sem esquecer a paróquia de naturalidade (Ermelo) e aquelas que atualmente pastoreava – Murça, Noura e Candedo. Ao longo dos anos foram variadas as pessoas e comunidades que cresceram espiritualmente com ele e o ajudaram a ser o padre que tem sido e o bispo que passará a ser”, lê-se na mensagem.

“A D. Sérgio Dinis desejamos as maiores felicidades, reiteramos a nossa estima e prometemos as nossas orações. Que o Espírito Santo sempre o ilumine e fortaleça nesta nova missão que Deus lhe pede e a Igreja lhe confia”, conclui.