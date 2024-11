​ONU com dificuldades crescentes em Gaza, diz Moreira da Silva ao Papa

À Renascença , Jorge Moreira da Silva explicou que “a ajuda humanitária só não chega às pessoas que estão em Gaza, porque existe falta de vontade política para garantir a segurança dos funcionários das Nações Unidas e falta de condições para que os camiões circulem, para que não existam roubos e desvio de camiões”, lembrando que ainda na semana passada foram desviados 90 camiões com ajuda humanitária.

O responsável pelo Gabinete das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), que tem a seu cargo um mecanismo para facilitar, coordenar e monitorizar as remessas de ajuda humanitária para Gaza, sublinhou neste encontro com o Papa que o “Direito Internacional está a ser violado”.

Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU, transmitiu esta quinta-feira ao Papa as dificuldades que as Nações Unidas enfrentam na distribuição de ajuda humanitária em Gaza, numa audiência privada de 20 minutos.

O subsecretário-geral das Nações Unidas disse ao Papa Francisco, no Vaticano, que está a ser cada vez mais difícil distribuir ajuda humanitária aos palestinianos. Os funcionários da ONU “têm operado em condições quase impossíveis” e têm sido alvo de bombardeamentos na sequência dos quais já morreram mais de 200.

Escusando-se a dar conta da posição do Papa, disse, ainda assim, que o Santo Padre fez questão de sublinhar a “sua solidariedade e apreço com o papel que as Nações Unidas estão a desenvolver nos diferentes contextos de guerra, em especial em Gaza”.

Nesta audiência no Vaticano, também houve oportunidade para falar sobre “os desafios da ação climática”, disse à Renascença Jorge Moreira da Silva, lembrando que o Papa Francisco "tem sido uma voz inconformista e reformista no tema das alterações climáticas”.

Jorge Moreira da Silva recorda que, há nove anos, quando era ministro do Ambiente e da Energia, já se tinha encontrado com o Papa, que na altura convocou todos os ministros do Ambiente da União Europeia para os “mobilizar para o Acordo de Paris, que se celebrou uns dias depois".