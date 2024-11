Prémio Dignitas Personae para o médico António Sarmento

O médico infeciologista e professor catedrático, António Sarmento, vai ser distinguido pela Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) com o Prémio Dignitas Personae. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela associação, que é presidida pela psiquiatra Margarida Neto. O galardão vai ser entregue a 30 de novembro, durante o Encontro Nacional da AMCP, que vai decorrer em Lisboa.

António Sarmento é regente da unidade curricular de Doenças Infeciosas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Chefe de Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de S. João, no Porto. É ainda investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, i3S, da Universidade do Porto, e integra a Associação de Médicos católicos desde janeiro de 1980. É ainda bem conhecido dos portugueses por, durante a pandemia da COVID 19 ter sido “o primeiro vacinado em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, tornando-se um dos rostos de sensibilização para a importância da vacinação contra a doença”, sublinha o comunicado da AMCP enviado à Renascença.

O Prémio Dignitas Personae foi instituído pela AMCP em 2021, com o objetivo de “distinguir pessoas ou instituições que se tenham notabilizado na defesa da vida e na dignidade da pessoa humana”. Sobre a designação escolhida para o prémio, ‘Dignitas Personae’, que significa ‘dignidade da pessoa’, foi inspirada pelo título da ‘Instrução Dignitas Personae sobre algumas questões de Bioética’, da Congregação para a Doutrina da Fé, de 2008. O primeiro prémio foi entregue à Federação Portuguesa pela Vida, em outubro de 2021.

O prémio é, simbolicamente, “um vaso de barro, da autoria de Constança Pinto Gonçalves, artista plástica portuguesa. A obra de arte é inspirada na II Carta de São Paulo aos Coríntios, para mostrar como a vida humana, frágil, humilde e moldada por Deus, contém na realidade um extraordinário tesouro”, lembra ainda o comunicado da AMCP.

No Encontro Nacional da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, onde o prémio será entregue, António Sarmento irá também moderar a conferência de Henrique Leitão, investigador e membro do Pontifício Comité para as Ciências Históricas do Vaticano, sobre o tema «A Inteligência Artificial e a Inteligência Humana que a inventa».

Estão ainda a decorrer inscrições para o encontro, que é aberto à participação dos associados (médicos e estudantes de Medicina) e de outros profissionais e estudantes a quem os temas propostos à reflexão possam interessar.