Tomáš Halík diz que Trump é a “antítese” dos valores cristãos

Este livro é uma continuação de "A tarde do cristianismo" [lançado em Portugal, em 2022]. Tarde, aqui, não significa declínio, mas sim um tempo de maturidade. Vivemos no limiar de uma nova época, na nossa civilização. Também o cristianismo enfrenta a necessidade de mudança, de transformação. Não se trata de uma conformidade barata com o mundo contemporâneo, mas de um aprofundamento espiritual e de uma transformação nas estruturas da Igreja - não se pode separar aqui a transformação espiritual. Primeiro, deve ocorrer uma mudança de mentalidade, para, depois, forçar uma mudança de estruturas. Foi sempre assim, durante as muitas reformas, na história do Cristianismo. A Igreja está sempre em reforma, dizia Santo Agostinho, semper reformanda, e isto é verdade.

Crítico do papel das organizações internacionais, que considera estarem a “falhar” no atual contexto marcado pelos conflitos na Ucrânia e em Gaza, Tomáš Halík defende que a Igreja tem um papel relevante na cura das feridas provocadas pela guerra e assume, ainda, estar preocupado com a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista à Renascença , o sacerdote, nascido em Praga, em 1948, e que fez parte da Igreja clandestina durante o regime comunista, diz sonhar com uma Igreja que “consiga comunicar com outros sistemas das sociedades, com outras igrejas e também com as pessoas que procuram a espiritualidade”.

Escreve sobre a Igreja com que sonha. Qual é para si a mudança mais importante na instituição?

A mudança de mentalidade é o mais importante. Por isso, a Igreja deve superar-se. Deve estar aqui para todos, como disse o Papa Francisco, per tutti, per tutti. [Deve ser] uma Igreja acolhedora que consiga comunicar com outros sistemas das sociedades, com outras igrejas e também com as pessoas que procuram a espiritualidade.

Este livro é composto por um conjunto de cartas a um papa imaginário, o Papa Rafael, como lhe chamou. Diz que nos seus sonhos esta é uma nova forma de encarar o serviço de um papa. O que quer dizer com isso? Pretende estabelecer alguma espécie de contraste com o Papa Francisco e com o que os seus antecessores?

Não, de todo. Só não queria incomodar o Papa Francisco e o os correios do Vaticano com as minhas longas cartas. Precisava de um papa fictício que tivesse muito tempo para me ouvir. O papado é uma das instituições mais antigas da História, mas está sempre em mudança. Quando eu era criança, o Papa era o Pio XII, e o seu estilo de papado era absolutamente diferente daquele que o Papa Francisco tem. Portanto, o papa dos meus sonhos de que este livro fala, não é apenas o líder da Igreja Católica, mas o pastor de todos os que procuram a espiritualidade, uma comunidade em constante evolução. Penso que o Papa Francisco está a dar alguns passos nesse sentido.

Fala também sobre as mudanças que o Sínodo dos bispos, que terminou em outubro, tem trazido à Igreja. Como é que olha para as suas conclusões?

São muito importantes os artigos 138º e 139º do relatório final. Dizem que se deve preparar um sínodo ecuménico de todos os cristãos. Neste momento, estou a preparar uma carta ao Papa Francisco, com uma proposta sobre este assunto. Falarei mais sobre o tema nas conferências que darei em Portugal.

Alguns temas como a pobreza, a participação das mulheres na Igreja, ficaram de fora do Sínodo dos bispos e vão ser discutidos em grupos específicos. Alguns críticos dizem que esta é apenas uma forma de adiar a discussão. Concorda?

Não. Penso que é um processo longo e difícil. Deve ser preparado passo a passo.

Pensa que, em breve, poderá haver ordenações femininas na Igreja Católica?

O que quer dizer “em breve”? Na Alemanha, “em breve” significa algo bem diferente do que em Roma. Em Roma, diz-se: “Pensamos em séculos”. O tempo está a acelerar, mas não acho que seja tão cedo. Atualmente, creio que o Papa e o Vaticano estão a pensar em alguns ministérios - talvez não seja a ordenação, mas um ministério também na Igreja. Será algo muito semelhante, mas a terminologia é diferente.

Acredita que neste século haverá diaconisas, por exemplo?

Penso que sim, mas essa é uma pergunta para o nosso Pai Celestial - não para mim.

No livro, fala sobre a relutância, na Igreja, de cada pessoa ter um pensamento independente. Como é que se pode mudar isso?

Já mudou. Essa foi a minha experiência com o Vaticano no tempo de João Paulo II. Agora, a atmosfera no Vaticano está a mudar. O Papa está, realmente, a apoiar maior abertura.

Escreve que "o principal peso do celibato não está na abstinência sexual, como muitas pessoas presumem, mas na solidão e na impossibilidade de transmitir os seus genes à geração seguinte". O que o leva a fazer esta afirmação? Defende que o que está em causa é a falta de uma família?

Sim. Suponho que o celibato regressará, mais cedo ou mais tarde, ao local de onde é originário e onde faz bom sentido: às comunidades religiosas, às comunidades monásticas. Consigo imaginar o padre casado, o viri probati, para o serviço habitual nas paróquias. Nesse meio tempo, depende até que ponto a paróquia pode ser a base psicológica do pastor, mas dificilmente pode substituir totalmente a família. Isso está claro.

Deveria então a Igreja estar mais preocupada com a solidão dos seus ministros?

É o problema em muitos, muitos países. Mas o que se entende por Igreja? Acho que a hierarquia não pode substituir a família, mas a comunidade paroquial pode ser, às vezes, um apoio muito bom. Mas não é a família. Isso é claro.

A paróquia não é, então, suficiente?

Acho que neste problema da solidão, a hierarquia dificilmente poderia fazer algo, mas a comunidade paroquial poderia ser um bom apoio psicológico para o padre. Mas não é a família. É claro.