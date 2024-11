Cáritas de Braga constrói centro de acolhimento de emergência

A Cáritas de Braga vai destinar as verbas angariadas na campanha de Natal “10 Milhões de Estrelas” para o apoio às vítimas de violência doméstica. A instituição da Igreja pretende avançar com a construção de um novo centro de acolhimento de emergência.

De acordo com os responsáveis, o projeto prevê um investimento de cerca de 800 mil euros, sendo que 80% da verba será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O novo centro de acolhimento de emergência é destinado a mulheres vítimas de violência doméstica, com filhos menores a cargo, em situações de risco elevado. Com capacidade para 25 utentes, o espaço anónimo e seguro oferecerá condições de conforto e privacidade, permitindo a definição de planos individuais para a reintegração social das vítimas.

Localizado estrategicamente para facilitar o acesso a serviços e transportes, o centro inclui espaços exteriores como jardim e parque infantil, promovendo o bem-estar das crianças.

“Esta estrutura irá comtemplar outras dinâmicas que vêm da intervenção que temos feito. Por exemplo, a necessidade de as crianças terem um espaço ao ar livre, de terem quartos individuais e mais privados. Esta casa responderá não só a todas exigências que estas estruturas de acolhimento têm que ter, mas também a outras questões que são particularmente importantes para promover o bem-estar das vítimas”, sublinhou a coordenadora das respostas de apoio à vítima da Cáritas Braga, Raquel Gomes, citada pelo Diário do Minho.

De acordo com dados da instituição, desde o início do ano até outubro, a Cáritas de Braga acolheu 179 mulheres na resposta de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica, das quais 64 crianças e jovens acompanhantes. No mesmo período, o Espaço Igual-Estrutura de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que presta apoio personalizado e acompanhamento jurídico, psicológico e social, contabilizou 1245 atendimentos.

Ainda de acordo com a Cáritas de Braga, ao todo foram apoiadas 122 pessoas. O serviço também inclui a Resposta de Apoio Psicológico (RAP), direcionada para crianças e jovens expostos a violência familiar, onde 53 menores foram acompanhados em 501 atendimentos.

A Cáritas Diocesana de Braga tem a expectativa de este ano conseguir distribuir cerca de 30 mil velas.

A campanha “10 Milhões de Estrelas – Um gesto pela paz” decorre durante o tempo que antecede o Natal e termina na noite de consoada com a iluminação das janelas das casas, simbolizando a adesão das famílias aos valores da campanha.