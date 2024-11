Papa sobre Gaza. “É preciso apurar se está em curso um genocídio”

O diário italiano “La Stampa” divulgou este domingo alguns excertos do próximo livro do Papa Francisco, com o título “A Esperança nunca desilude. Peregrinos para um mundo melhor”.

Francisco reflete sobre o fenómeno migratório, que afeta milhões de pessoas e, sobretudo os povos em guerra, obrigados a deixar as próprias casas devido os conflitos.

As preocupações do Papa centram-se na Ucrânia e também na situação que se vive no Medio Oriente, “onde as portas abertas de nações como a Jordânia ou o Líbano, continuam a ser a salvação para milhões de pessoas em fuga”.

A este propósito, Francisco acrescenta: “penso, sobretudo, em quem deixa Gaza no meio da carestia que atingiu os irmãos palestinianos no meio das dificuldades em fazer chegar alimentos ao seu território”.

O Papa diz que “segundo alguns especialistas, o que está a acontecer em Gaza tem as características de um genocídio”. Por isso, “é preciso apurar com atenção para determinar se se enquadra na definição técnica formulada por juristas e organismos internacionais”, conclui.

Neste livro, além do tema das migrações, o pontífice reflete também sobre família, educação, crise climática, situação sociopolítica do planeta, novas tecnologias e paz. A obra, escrita em colaboração com o jornalista Hernán Reyes Alcaide, a pensar no Jubileu 2025, será publicada em Itália e na Espanha, já na próxima terça-feira.