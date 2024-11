D. Rui Valério pede um mundo onde as "pessoas não deixem de ser tratadas como pessoas” por serem pobres

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pede que se acabe com a “retórica das grandes máximas” e se passe à “atuação concreta” no combate à pobreza. No Dia Mundial dos Pobres, que se assinalou este domingo, o bispo de Lisboa presidiu à missa no bairro do Zambujal, na Amadora, onde nas últimas semanas se registaram diversos tumultos, e disse aos jornalistas que a “questão da pobreza é de tal forma complexa que transcende os confins de uma fronteira nacional”.

“Gostaria de lançar um desafio à União Europeia. Este é mais um daqueles campos em que só em conjunto é possível responder a estes desafios. Estamos a falar de realidades que não são só fruto de uma perspetiva social. Só numa abordagem holística é possível fazer face e encontrar uma resposta cabal”, frisou.

O Patriarca de Lisboa e bispo das Forças Armadas admitiu “preocupação” pelos incidentes que se verificaram recentemente nos bairros da periferia de Lisboa, e chamou a atenção para a “dificuldade” de a sociedade “encontrar uma alternativa, uma possibilidade de fazer diferente”. A propósito da sua visita àquela igreja, uma iniciativa da Caritas Diocesana de Lisboa, para assinalar este dia mundial instituído pelo Papa Francisco, D. Rui Valério disse querer estar próximo das comunidades e “ser um Patriarca da estrada”.