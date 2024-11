Crise climática. “É uma falha os compromissos dos países não serem vinculativos”

Há interesses que são divergentes. As cimeiras das Nações Unidas têm um lado muito bonito, que é reunir à volta de uma mesma mesa todos, ou quase todos os líderes mundiais, para juntos chegarem a um acordo e a um objetivo comum. Isso é muito bonito do ponto de vista simbólico. Mas, depois tem uma dificuldade muito grande: é que estão sentados à mesma mesa interesses antagónicos. Há nações que têm interesses opostos a outras nações, e isso dificulta as negociações. Por isso é que as conferências chegam ao fim e para nós, sociedade civil, as conclusões são sempre dececionantes, porque não correm à velocidade da urgência da situação.

Nós partimos sempre para uma COP com muitas expectativas e terminamos sempre com alguma deceção...

Está já a decorrer a COP29 sobre as alterações climáticas. Quais são as expectativas da Fundação Fé e Cooperação?

Na última década houve compromissos importantes na luta contra as alterações climáticas, mas não serem vinculativos torna-os frágeis, diz Ana Patrícia Fonseca. Em entrevista à Renascença a propósito da cimeira do clima COP29 , que está a decorrer no Azerbaijão até dia 22, a nova diretora executiva da FEC - Fundação Fé e Cooperação fala do contributo da Igreja, do Papa e das instituições católicas, como a FEC, na luta pela defesa do ambiente e por uma ecologia integral.

Na sociedade civil há cada vez mais consciência deste problema, mas há muitas decisões que dependem, de facto, dos políticos?

Sim. Nós, na FEC, trabalhamos sempre a vários níveis: com os cidadão, com crianças nas escolas, naquilo que chamamos 'educação para o desenvolvimento', procurar trabalhar e refletir com as crianças e com os jovens a situação do mundo, as interdependências, as desigualdades globais; trabalhamos também a questão das alterações climáticas e da justiça climática, com campanhas públicas de interesse público; e, por fim, trabalho de advocacy, trabalhar com os decisores políticos. E achamos que tudo isto é importante.

Só concidadãos com consciência dos problemas é que podem exigir dos seus decisores políticas que sejam solução para os problemas.

No trabalho que fazemos com os líderes e decisores políticos procuramos trazer para o nosso diálogo a visão da ciência. Trabalhamos muito com a academia e fundamentamos as nossas recomendações naquilo que são os dados científicos, procurando trabalhar com os decisores políticos a partir da realidade que temos. E acreditamos que só políticas justas, e que sejam conformes à situação que estamos a viver, é que podem solucionar o problema.

Neste caso concreto, nós trabalhamos na área da cooperação internacional para o desenvolvimento e as COP, as conferências do Clima das Nações Unidas são uma oportunidade para pôr a nu as desigualdades globais.

Quem sofre mais com os fenómeno das alterações climáticas?

Do ponto de vista da justiça climática e das alterações climáticas, nós sabemos que os países em desenvolvimento são os que menos contribuem para este fenómeno, mas são os que mais sofrem as consequências. O que se tem vindo a refletir nas últimas COP é como podemos compensar os países em desenvolvimento das perdas e danos que têm com estes fenómenos, por um lado, e como é que os vamos apoiar num processo de transição energética.