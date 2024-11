Isabel Capeloa Gil toma posse como reitora da UCP para um terceiro mandato

Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica (UCP), e presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas (IFCU), foi reconduzida, pela segunda vez, no cargo de reitora da Universidade Católica Portuguesa, por Decreto do Dicastério para a Cultura e a Educação.

A cerimónia de investidura decorre esta sexta-feira, às 16h00, no auditório Cardeal Medeiros (Piso 1 do Edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II), em Lisboa e vai ser presidida pelo magno chanceler da UCP, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, reitora da UCP desde 2016, é a primeira mulher presidente da IFCU, e é consultora do Papa Francisco para a Educação, e administradora da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em comunicado, a UCP refere que a reitora “foi responsável pela inauguração da primeira Faculdade de Medicina privada em Portugal, e pelo desenvolvimento do projeto do novo Campus Veritati da UCP, verdadeiramente transformador para o país, com arranque de construção em 2025.

“O impacto do seu último mandato traduziu-se, também, no reforço do Fundo de Apoio Social Papa Francisco, num incremento de mais 35% de alunos diplomados, de mais 72% de alunos internacionais, na atribuição anual de cerca 5 milhões de euros em bolsas de mérito e de apoio social, bem como no crescimento do impacto da investigação produzida. A UCP integrou, ainda, a Aliança de Universidades Europeias Transform4Europe”, lê-se na nota enviada à Renascença.