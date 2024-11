Escuteiros assinalam Dia Nacional do Mar com iniciativa no Parque das Nações

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) vai assinalar oficialmente o Dia Nacional do Mar, com a atividade “Ação Bandeira 2024”, no sábado, no Parque das Nações, em Lisboa.

A iniciativa de cariz nacional, com início marcado para as 9h30, “consistirá num forte momento de limpeza da zona fluvial, acompanhado por elementos especializados, seguido de vários workshops e ateliers sobre temas como: ambiente, sustentabilidade, oceanos e resíduos, dinamizados por diversos parceiros institucionais”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

O evento é organizado em parceria com a Fundação Oceano Azul, Oceanário de Lisboa, Junta Regional de Lisboa e Junta de Freguesia do Parque das Nações.

O CNE lembra que tem uma vasta experiência em atividades educativas que visam o desenvolvimento integral dos jovens, incutindo valores e princípios essenciais para a construção de uma sociedade mais responsável e consciente.

“Como parte destas iniciativas, o CNE tem procurado incutir nos nossos escuteiros um maior conhecimento sobre a riqueza e a importância do Oceano e dos ecossistemas marinhos”, assinala.

O Mês do Mar é uma iniciativa que decorre no mês de novembro, e o seu principal objetivo é criar uma onda de limpeza de praias e zonas ribeirinhas no nosso país, bem como sensibilizar os jovens e comunidades para o problema do lixo marinho.

A iniciativa que celebra este ano o seu 6º aniversário, de acordo com o CNE, envolveu nas últimas campanhas, “mais de 11.900 voluntários, em 330 ações distintas, tendo recolhido mais de 54 toneladas de lixo marinho, demonstrando que os nossos jovens estão alerta e prontos a agir por um mundo melhor, contribuindo de forma direta para a proteção e conservação do Oceano”.