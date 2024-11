Diocese do Porto assinala Dia Mundial dos Pobres com encontro em Espinho

“Caridade: Encontro e proximidade” é o título do debate que a Diocese do Porto promove esta sexta-feira à noite em Espinho, no âmbito da celebração do Dia Mundial dos Pobres.

A iniciativa está marcada para o auditório da Junta de Freguesia de Espinho e conta com um debate e exposição sobre «A caridade em números».

De acordo com a Diocese, a iniciativa serve para comemorar o VIII Dia Mundial dos Pobres e terá a participação do bispo auxiliar do Porto, D. Roberto Mariz, que vai abordar a mensagem do Papa para este dia e que tem como tema: «A oração do pobre eleva-se até Deus».

O encontro envolve também uma reflexão do padre Sérgio Leal sobre o ponto 4 do relatório de síntese do Sínodo dos Bispos «Os pobres, protagonistas do caminho da Igreja».

O encerramento da iniciativa será da responsabilidade do bispo diocesano, D. Manuel Linda.