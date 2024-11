Papa Francisco: "Temos tanta necessidade de paz"

O Papa voltou a exortar à oração pela paz. No final da audiência geral desta quarta-feira, Francisco insistiu também no pedido para que “não esqueçamos os países em guerra”.

“Irmãos e irmãos a martirizada Ucrânia sofre. Não vamos esquecer a Ucrânia. Não vamos esquecer a Palestina, Israel, Mianmar, e tantas nações em guerra. Não vamos esquecer aquele grupo de palestinianos metralhados, inocentes”, sublinhou.

“Maria é um dos meios que o Espírito Santo utiliza para nos levar a Jesus”

Na sua catequese, o Papa aludiu a Maria como instrumento do Espírito Santo na sua ação santificadora. Nas palavras de Francisco: “existe um meio especial com o qual o Espírito Santo realiza a santificação: a devoção mariana”.

Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa começou por lembrar que “o verdadeiro e único mediador entre nós e Cristo, indicado como tal pelo próprio Jesus, é o Espírito Santo”, e que “Maria é um dos meios que o Espírito Santo utiliza para nos levar a Jesus”.

“Com efeito, a Virgem Maria é uma das vias pelas quais o Espírito nos conduz até Jesus. Por ser a primeira discípula e imagem da Igreja, Nossa Senhora é como um arquétipo para todos os fiéis”, assinalou.

Francisco afirma que o “sim” de Maria “é o modelo a ser seguido diante das dúvidas e das provações e estimula também o nosso próprio sim a Deus”. “Entre Ela e o Espírito existe um vínculo único e eternamente indestrutível que é a Pessoa de Cristo. Por isso, não há maneira mais simples de expressar a relação de Maria com a Trindade: Ela é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo”, prosseguiu.

O Papa citou Francisco de Assis que numa das suas orações saudou a Virgem como “filha e serva do Rei Altíssimo, o Pai Celeste, mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Filha do Pai, Mãe do Filho, esposa do espírito Santo”.

“Como todas as imagens, esta da “esposa do Espírito Santo” não deve ser absolutizada, mas tomada pela quantidade de verdade que contém, e é uma verdade muito bela”, advertiu. “Ela é a esposa, mas é, antes disso, a discípula do Espírito Santo. Aprendamos com ela a ser dóceis às inspirações do Espírito, especialmente quando Ele nos sugere que “nos levantemos depressa” e vamos ajudar alguém em necessidade, como ela fez logo depois que o anjo a deixou “, concluiu.