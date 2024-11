Bispos convocam Jornada de Oração pela paz para Dia de Cristo Rei

Os bispos Moçambicanos promovem a Jornada Nacional de Oração pela paz e reconciliação em Moçambique e pedem a todos para rezarem pela paz no país no dia 24 de novembro.

Em comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) refere que, “diante da crescente tensão sociopolítica”, os bispos sentiram a “necessidade de mobilizar os fiéis católicos e cidadãos de todas as crenças numa jornada de oração de modo a sensibilizar para a situação do país”.

No seu texto, a CEM convoca “todos a rezar pela paz em Moçambique no domingo 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, pedindo a intercessão do Príncipe da Paz”. “Precisamos da oração, especialmente nesta hora dramática de nossa história, de modo a parar os ventos da violência, do desespero, da desconfiança”, refere o comunicado. “Convidamos todos os cristãos, famílias, paróquias, comunidades religiosas, dioceses e outras instituições eclesiais a unirem-se em oração por esta intenção”, reforçam os bispos.

A Conferência Episcopal de Moçambique, que debateu a crise pós-eleitoral vivida em Moçambique desde o anúncio dos resultados parciais das eleições gerais, legislativas e das assembleias provinciais, que tiveram lugar no dia 9 de outubro, lamenta “a perda de vidas humanas e a destruição de bens durante os dias de protesto” e exorta “a todos a não perder a fé no caminho da democracia, da justiça e da paz, procurando soluções justas e efetivas para combater os males de que enferma a nação”.

O candidato presidencial Venâncio Mondlane pediu um novo período de manifestações nacionais em Moçambique, durante três dias, a partir desta quarta-feira, em todas as capitais provinciais, contestando o processo eleitoral.

De acordo com a Organização não Governamental Moçambicana Plataforma Eleitoral decide pelo menos cinco pessoas morreram, 38 foram baleadas e 164 detidas em Moçambique em 7 de novembro, último dia da terceira etapa das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane.