​Segurança reforçada e sensibilização após denúncia de casos de assédio sexual nos Caminhos de Santiago

“Olho com alguma preocupação. Se há algum tempo se falava apenas destas situações no caminho francês, que é mais massificado e tem mais pessoas, estender-se agora a Portugal e Espanha acaba por ser uma situação de alerta.”

A presidente da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago diz que nos últimos anos já foram feitas várias campanhas de sensibilização.

“Há cerca de dois anos já tivemos uma primeira ação de sensibilização com o senhor comandante de Viana do Castelo no sentido de começarmos a trabalhar a segurança no Caminho, não só nesta questão do assédio de mulheres, que é preocupante, mas de assaltos que alguns peregrinos foram relatando. Neste momento, também estamos a preparar outra ação de sensibilização com outros comandos.”

Ana Rita Dias garante que há mais policiamento ao longo do caminho português para dar mais segurança aos peregrinos rumo a Santiago de Compostela. O objetivo das ações de sensibilização é garantir que existe informação sobre o percurso do peregrino, nomeadamente se ainda está no caminho ou se já chegou ao albergue, além de “informações sobre quais são os meios de comunicação caso sinta alguma situação de perigo”.

Um número recorde de 446 mil peregrinos percorreu os Caminhos de Santiago durante o ano de 2023, segundo dados do Governo da Galiza. Deste quase meio milhão de pessoas, 53% são mulheres e muitas fazem o percurso sozinhas.