Papa Francisco almoça com 1.300 pobres no Vaticano

O Papa Francisco vai almoçar com 1.300 pessoas em situação de pobreza para celebrar o Dia Mundial dos Pobres, no próximo domingo. O almoço acontece depois de o Santo Padre celebrar missa na Basílica de São Pedro.

A ideia de instituir na Igreja um dia dedicado aos pobres nasceu em 2017, por iniciativa do Papa que, ao longo do seu pontificado, tem chamado a atenção para as realidades da pobreza e abandono, incluindo nas ruas adjacentes ao Vaticano.

Desde que é Papa, junto à colunata de Bernini, na Praça de São Pedro, existem pontos de apoio para acolher os mais pobres, incluindo balneários e centro de saúde.

Desta vez, além da habitual refeição anual com os mais pobres de Roma, o Papa também abençoará 13 chaves, destinadas a 13 casas de habitação para pessoas sem abrigo, em diversos países, incluindo a Síria.